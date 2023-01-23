『新品 Polene ポレーヌ NUMBER NINE MINI キャメル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 05時 42分に出品され04月15日 05時 42分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用、即購入可能です。



Polene Number Nine ポレーヌ キャメル



モダンで温かみのあるデザインを持ち、しなやかさとホールド感のバランスに優れた?Number Nine

フルグレインカーフレザーはドレープのように仕立てられ、バッグに立体感と柔らかさをもたらしています。



サイズ：14 x 23.5 x 13cm

ハンドル付きサイズ：25 x 23.5 x 13cm

調節可能なショルダーストラップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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