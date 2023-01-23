『Nike Air Jordan 1 Mid SE Signal Blue 27【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 02時 47分に出品され04月19日 02時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Air Jordan 1 Mid SE "Signal Blue"



型式：DD6834-402

サイズ：27cm

タグ付き、箱あり

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ホワイトレザーと鮮やかなシグナルブルーのパテントレザーで構築した新色モデル"SIGNAL BLUE"(シグナルブルー)。



パーツを縁取るパイピング、アウトソール、スウッシュ、ライニングなど、ブラックカラーでシューズ全体を引き締めることでSEモデルならではの特別感を漂わす一足。

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新品未使用品ですが製造過程上でのキズや汚れ、外箱の凹み,破れ等がある場合がありますのでご了承の上ご購入を宜しくお願い致します。



※掲載商品は他サイトでも販売している商品です。

多少の時間差にて欠品になることもございますので予めご了承頂きますようお願い致します。





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#Reonlineshop27cm

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カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Nike

Air

Jordan

1

Mid

SE

Signal

Blue

27