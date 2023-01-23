『Nike Air Jordan 1 Mid SE Signal Blue 27【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 02時 47分に出品され04月19日 02時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|エアジョーダン
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落札価格10400円
561 入札履歴
終了
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