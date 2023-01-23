『COACH リュック バックパック オールレザー オールドコーチ ブランドバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 10時 56分に出品され04月22日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH コーチ リュック バックパック オールレザー オールドコーチ ヴィンテージ



シンプルでクラシック。容量も普段使いにちょうどよく、使いやすいバッグです。

手が空くのでお子さんとのお出かけにも♪



★状態

経年による擦れなどは全体的に見られますが、目立った汚れなどはなくビンテージ品としてまだまだ綺麗にお使い頂けると思います◎



★商品の特徴

・カラー…ブラウン

・ポケット…ファスナーポケット

・素材…レザー、本革

・購入先…都内のヴィンテージショップにて数年前に購入しました。



★サイズ(素人平置き採寸)

横幅約19cm

高さ約25cm

マチ約13.5cm



即購入可能です。

自宅保管していた中古品であることをご理解頂ける方のみご購入ください。



※すり替え防止の為、基本的に返品には対応できませんのでご了承下さい。



ブランド、ブランドリュック、ハイブラ、ハイブラバッグ、ハイブラリュック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

リュック

バックパック

オールレザー

オールドコーチ

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