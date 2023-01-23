『BALENCIAGA ブラック ロゴプリント 長袖シャツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 06時 45分に出品され03月18日 06時 45分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 古着ですが状態は良いです。



【ブランドの特徴】

このシャツは、著名なファッションブランドBALENCIAGAによるもので、洗練されたデザインが特徴です。ロゴプリントが全体に施されており、ブランドのアイデンティティを強調しています。



【スタイルとデザイン】

シンプルでありながら目を引くブラックのカラーは、様々なスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。長袖のデザインは、季節を問わず着用可能です。



【素材と快適性】

素材は不明ですが、BALENCIAGAの製品は通常、高品質な素材を使用しており、着心地も良いとされています。



- ブランド: BALENCIAGA

- 色: ブラック

- デザイン: ロゴプリント

- スタイル: 長袖シャツ

- バックデザイン: ロゴプリント

- ボタン: フロントボタン



ご不明点ございましたら、コメントよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BALENCIAGA

ブラック

ロゴプリント

長袖シャツ