『オールドコーチ 希少デザイン ショルダーバッグ USA製 ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 21時 48分に出品され05月04日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH オールドコーチ ビンテージコーチ



ショルダーバッグ 肩がけ 斜めがけ

希少デザイン スクエア



刻印 0696-326 USA製 アメリカ製

サイズ 縦約20cm 横24〜27cm

厚み9cm

カラー ネイビー 濃紺

素材 本革 グラブタンレザー

フルグレインレザー

金具 ゴールド色



メンズ レディース ユニセックス 男女兼用

ストアオークション購入



ご覧頂き誠にありがとうございます☺︎

希少な形のオールドコーチになります

刻印も型番ではなく、

バッグ固有の番号のようですので

年代の古いお品と思います



レザーには多少スレやキズはありますが

まだまだご使用頂けます

この機会にぜひよろしくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ オールドコーチ 希少デザイン ショルダーバッグ USA製 ネイビー