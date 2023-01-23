『可愛いしっぽつき丸型猫ポーチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 16分に出品され03月21日 10時 16分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 可愛いしっぽつきの丸型猫ポーチ



カラー...グレー

たて横各約14cmまち約4cm



新品未使用ですが、自宅保管をご理解の上ご購入ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 可愛いしっぽつき丸型猫ポーチ