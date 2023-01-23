『フェイラー ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 02時 26分に出品され04月06日 02時 26分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パール ネイビー フェイラー ハンドバッグ

ボストンタイプのバッグになります。

内側に2点薄らと汚れがあります。

一度、短時間使用しました。

中古にご理解のある方、宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェイラー ハンドバッグ