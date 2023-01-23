『甲MJ18477 送料無料 即購入可能 スピード発送 ドラム式洗濯機【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 24分に出品され03月24日 23時 24分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【メーカー】

・SHARP



【サ イ ズ】

・洗濯容量：9.0㎏

・外径寸法：幅640㎜×奥行729㎜×高さ1114㎜



【商品状態】

・中古品

・使用に伴い多少の傷や汚れがあります。

・一部、蓋にヒビがありますが、水漏れなく使用可能です。

・クリーニング済になります。

・動作確認済になります。

・神経質な方の入札は、ご遠慮願います。



【商品内容】

・品番：ES-V600-NL

・年式：2014年製

・シャープ製のドラム式洗濯機になります。

・まとめ売り商品の場合、バラ売りは行っておりません。

・写真に写っているものが、出品対象物になります。



【その他】

★梱包資材は地球環境を考え、リサイクル資材を使用します。

★運送中の破損に対しては、当方では保障致しかねます。



【発送説明】

★梱包・発送たのメル便にて発送を致します。

★到着地域によっては、配達が出来ない地域がございます。





甲MJ18477 クリーニング済 動作確認済 2014年製 9.0㎏ シャープ SHARP ドラム式洗濯乾燥機 ES-V600-NL ドラム式洗濯機 生活家電 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり