『★値下げ★ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 10時 56分に出品され04月23日 10時 56分に終了予定です。即決価格は47,500円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バンダイ ガンプラ



①PG 1/60

ユニコーンガンダム

ペルフェクティビリティ



②PG 1/60

ユニコーンガンダム

ペルフェクティビリティ用

ディバイン拡張セット



③1/60 スケール パーフェクトグレードモデル

RX-0 ユニコーンガンダム用LEDユニット

(RX-0シリーズ兼用)



未開封

未組立



バラ売り不可

3点セット



届いたダンボールのままの状態です

ダンボールのまま発送します



拡張セットは、家にある物で梱包しての発送



◆購入前に必ず、プロフをご確認ください 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: プレミアムバンダイ