『Sandisk Professional G-DRIVE PRO 4TB【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 16分に出品され03月20日 22時 16分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-DRIVE PRO 4TB Thunderbolt 3

カラーはスペースグレーです。

傷や汚れなどは有りません。

購入時と今回の出品の際、動作確認の為に開封して接続したのみです。

フォーマットや書き込みもしてません。

付属品は画像の物で全てになります。

宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ 商品の状態: 未使用に近い