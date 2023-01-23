『Sandisk Professional G-DRIVE PRO 4TB【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 22時 16分に出品され03月20日 22時 16分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在225件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ
|商品の状態:
|未使用に近い
BUFFALO USB3.0用 外付けHDD 1TB HD-LX1.0U3D
¥ 7799
ネッパー様専用【新品未使用】SanDisk 1TB 外付けSSD USB 3.2
¥ 10140
ロキ様専用TOSHIBA REGZA THD-400V3 4TB
¥ 9750
WD MY BOOK 4TB HDD
¥ 7410
Dell Thunderbolt Dock WD19TB K20A001 新品
¥ 11700
TOSHIBA REGZA THD-250D2 外付けハードディスク 2TB
¥ 12999
アルミ製 外付HDDケース 5ベイ ( 5Bay) 5台搭載可能 USB3.0
¥ 9360
【新品・未開封】 エレコム ELD-QEN2080UBK 外付けHDD 8TB
¥ 13000
innodisk 産業用ハーフスリムSSD 32GB 未使用品
¥ 9360
Synology DiskStation DS216 NAS
¥ 9750
IODATA LANDISK HDL-Z2WL4I2 リカバリディスク 鍵有
¥ 14450
外付けSSD USB-C/USB-A 500GB【未開梱】
¥ 8189
I-O DATA スティックSSD SSPS-US2GR
¥ 9750
Western Digital WD Blue 4TB HDD 2台セット
¥ 9360
MO
¥ 4400000
2TBx2台 Western Digital WD20EURX 4900時間
¥ 7020
バッファローSSD 外付け 2TB
¥ 23625
SOPHOS SEIRIOS XGS136 本体のみ
¥ 11375
落札価格17600円
225 入札履歴
終了
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