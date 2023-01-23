『Apple magic trackpad 3 純正品【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 05時 36分に出品され04月24日 05時 36分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 不要になったので、欲しい方にお譲りします。



■製品動作

・動作確認済（問題なし）



■付属品

・写真のものが全てです。



■製品状態

・中古品は細かい傷はありますので、神経質な方はご遠慮下さい。



■その他

・即購入OKです。

・ノークレーム、ノーリターンでお願いします 。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル