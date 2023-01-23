『新品 UGG クラシック ウルトラ ミニ プラットフォーム 厚底 24cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 10時 17分に出品され05月02日 10時 17分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【新品未使用】

UGG CLASSIC ULTRA MINI PLATFORMアグークラシック超ミニプラットフォームブーツ厚底



Colour

（ブラウン＋栗色）。



サイズ：24cm

軸高：8.8 cm

ヒール高さ：5 cm

付属品：ケース付き



この靴の表面は革製で、左右の足筋が一致しない、しわ（革原生筋）、糸などがありますが、商品自体の正常な状況であり、品質の問題ではありませんので、安心して購入してください。



適用季節：秋、冬。

素材は牛革

ヒールタイプ：フラットシューズ。

靴底の素材はゴム底です

靴の先のデザイン：丸い頭。

ブーツの高さが短い。

閉じ方：スリーブ

流行：素麺

ヒール：中低ヒール。



沖縄地方は送料が高すぎます

沖縄エリアは別途送料3000円を追加いたします

その他の地域は送料無料



出荷を急いでいる人は購入しないでください！

出荷を急いでいる人は購入しないでください！

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※これは並行輸入（海外正規品）です。トラブルを防ぐために並行輸入品を理解できない人、国内正規品にこだわる人、完璧な状態を求める人、神経質な人、少し不安な人は購入を控えてください。国内での修理が対象外に！



※UGGは上質な素材の靴の表面を採用し、羊毛の中に埋め込まれ、快適に保温する。靴底は耐摩耗性の材質で作られており、靴の寿命を延長するのに有効である。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24cm

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ 新品

UGG

クラシック

ウルトラ

ミニ

プラットフォーム

厚底

24cm