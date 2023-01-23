『スウェーデン軍 M59 フィールドコート ライナーセット 別売不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 11時 26分に出品され03月12日 11時 26分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 M-59フィールドコートに装着可能なライナーコートが付いてます。



カラー : カーキ



サイズ : 56 2XL相当



古着屋にて購入。

試着のみで外にはきて行っておりません。



色味が写真だど、薄く見えますが

写真4、9ぐらいの濃い緑です。



箇所指定していただければ、写真追加します！



他フリマサイトにも掲載しているので

予告なく、削除する可能性あります。



すり替え防止のため、返品交換不可です。





#ミリタリー

#M59

#スウェーデン軍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ スウェーデン軍

M59

フィールドコート

ライナーセット 別売不可