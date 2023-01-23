『AirPods Pro 第1世代 本体 ケース付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 42分に出品され03月22日 01時 42分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods Pro 第1世代です。

AirPods4を機に手放します。



【出品内容】

・AirPods Pro 本体 （充電ケース、ワイヤレスイヤホン本体）

・AirPods Pro ケース（紛失防止用ロック付き）

・イヤーチップ 未使用（Sサイズ3コ、Lサイズ2コ）



【注意点】

・ノイズキャンセリング、外音取り込み、ワイヤレス充電、感圧式ボタン等の機能面は問題なく使えます

・音についてもノイズ等はありません

・充電ケースやイヤホン本体に傷があります。目立つものは写真に載せいています

・バッテリーについては普段使いできるくらいかと思います。（最近まで現役で使っていたため）

・イヤホン本体には使用していたイヤーチップ（Mサイズ、Lサイズ）がついています。洗浄、消毒はしていますが、気になる方は捨てて使用してください

・本品はセットでの出品となりますので、単品での交渉は受けかねます





モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第1世代)



ケース/種類···ワイヤレス充電



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