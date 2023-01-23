『【美品】エムズグレイシー 異素材ドッキング ワンピース チェック ブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 40分に出品され03月15日 12時 40分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【MsGracy】

このワンピースは、ブラウンのスムースな上部と、チェック柄のウール素材の下部が特徴的です。Aラインのシルエットが女性らしさを引き立てます。温かさと快適さを兼ね備えています。長袖デザインで、秋冬にぴったりのアイテムです。



↓以下、商品の詳細です↓



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40

肩幅 37cm

身幅 45cm

袖丈 56cm

総丈 89cm

肩パッドありますが、すぐに取れます！



平置き実寸

着画はお断りいたします。



〇状態

目立った傷汚れはなく、比較的綺麗なお品となり、まだまだご使用いただけます！



○カラー

茶色 ブラウン



○発送方法や発送日

•匿名配送、なるべくコンパクトに圧縮して発送させていただきます。

• 発送は1-2日以内の素早い発送を心がけております‼︎



○注意事項

•採寸はあくまで素人採寸のため誤差があることご理解ください！

•あくまで素人検品で見落としの可能性があること古着•中古品•自宅保管であること全てご承知の上ご購入ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・ストア商品

鑑定済み商品



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まとめ買い大歓迎です☺️

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C-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エムズグレイシー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【美品】エムズグレイシー 異素材ドッキング ワンピース チェック ブラウン