『Carhartt アクティブジャケットJ140 M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 53分に出品され03月08日 14時 53分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【耐久性】

Carharttのジャケットは、頑丈な素材で作られており、長期間の使用に耐える設計です。



【機能性】

フロントジッパーとフード付きのデザインは、寒い季節に最適です。Loose Fitのスタイルは、動きやすさを提供します。



【スタイル】

ブラウンの色合いは、さまざまなコーディネートに合わせやすく、カジュアルな雰囲気を演出します。



- ブランド: Carhartt

- モデル番号: DJ0140-M

- サイズ: M

- フィット: Loose Fit

- 色: ブラウン

- 素材: コットン（推測）

- フード: あり

- ジッパー: フロントジッパー



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ベージュ



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

アクティブジャケットJ140

M