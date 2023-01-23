『タニラー様❤️❤️❤️専用334 のっぽ缶なんちゃっ手、リメ缶【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 37分に出品され03月08日 07時 37分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リメイク缶作りました～

密着剤→ZARA→ペイント→汚し→マットニス

のっぽ缶を潰して、持ち手着けました～



size 直径7.5cm高さ11.3cm

お色は白虹子



簡易包装でお送りします。



缶の内側にペイントなどついているものあります、また使用していると錆など出てくることあります、ハンドメイドです、ご理解下さい、気になられる方はご遠慮下さいm(_ _)m

そこ穴無しです。



そこ穴ご希望のかたはコメントでお申し付け下さい。底穴の内側のバリは未処理です、ご使用時注意して下さい。



複数購入で送料割引出来ると思います。



#リメイク缶 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし