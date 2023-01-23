『Panasonic 9.0kg 洗濯機 大容量 2016年製【地域限定配送無料】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月17日 02時 24分に出品され04月17日 02時 24分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ 洗濯物がスルッと取り出せる！からみほぐし

衣類の量が少ないとき、洗濯行程の脱水後に約4分、または2分パルセーターを回転して洗濯槽の内壁に貼り付いた衣類をはがしとり取り出しやすくします。



⚫︎ お急ぎのときに！スピードコース（容量3kgまで）

軽い汚れで少量の衣類（3kgまで）のときは、約20分でお洗濯できます。



⚫︎ お手入れしやすい糸くずフィルター





■ メーカー：Panasonic パナソニック

■ 型番：NA-FW90S2

■ 年式：2016年製

■ 洗濯・脱水容量：9.0kg

■ 乾燥容量：4.5kg

■ 外形寸法：

・幅599mm

・奥行き648mm

・高さ1071mm

■ 付属品

・給水ホース

・排水ホース

■ 動作確認済み✨

■ 外装・層内洗浄済み✨



【⚠️商品の状態】



外装に小傷程度で全体的に綺麗です。

層内も洗浄済みのため綺麗です。

※あくまでも中古品になりますので、神経質な方はお控え下さい。





【配送・搬入・設置✨】



ご指定の住所地までの配送、設置場所までの搬入、すぐ使える状態までの接続作業を無料にて行います❕

⚠️ご購入前に搬入経路の計測、階段・段差等の確認をお願いいたします。



基本的に、配達員1名でお届けに伺います。

⚠️階段など搬入が難しい場合、お手伝いが必要となります。





【無料配送地域✨】



・東京23区

・埼玉県(川越市より西側、久喜市より北側など、一部地域は除く)





【有料配送地域✨】



・東京23区外

・神奈川県(川崎市・横浜市・相模原市周辺)

・千葉県(柏市・船橋市周辺)

・茨城県(常総市・古河市周辺)

・群馬県(館林市周辺)

上記エリアは追加送料で配送が可能です❕



現在多くのご依頼をお受けしているため、その他の地域については発送を行っておりません。





【セット割引✨】



出品中の冷蔵庫と同時購入でセット割引を適用させていただきます❕

割引額はセット内容により異なりますので、ご希望商品を記載の上ご相談ください❕





【お引き取り♻️】

ご使用中の洗濯機は、3,500円の別途費用にて当日お引き取り可能です❕(リサイクル料+運搬作業費含む)

動作品・不動品問いませんので、処分にお困りの方はお気軽にご相談ください❕



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