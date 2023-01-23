『小花 唐花模様 錦糸 袋帯 着物 105a p【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 22時 04分に出品され04月08日 22時 04分に終了予定です。即決価格は13,533円に設定されています。現在788件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|未使用に近い
【全て揃った特選20品 黒留袖フルセット】未使用黒留袖 金彩友禅 豪華金彩
¥ 15561
本染・注染浴衣反物◆工芸品手染◆日本製◆希少◆まとめ売ハンドメイドはぎれ黄紫青水
¥ 7800
振袖 フルセット 一蔵 紫 袴付き 成人式 卒業式 セット 振袖セット
¥ 44000
夏着物 浴衣 アンティーク柄 牡丹に菊の花模様 牙黄色 しつけ糸 K-3912
¥ 10764
西陣名門 桝屋高尾謹製 六通柄 リバーシブル 袋帯【 未使用品 】
¥ 9750
未使用【正絹】トールサイズ【極上逸品】作家物 京加賀友禅 訪問着4点フルセット
¥ 13000
和装 草履バッグセット 帯地 椿 白×銀 3枚芯 フリーサイズ k16-12
¥ 9815
訪問着 風景模様 菊 松竹梅 舟 お寺 網干 着物 104a d
¥ 13250
◉成人式・卒業式・振袖「グリーン桜に牡丹」b251 身長150〜168cm
¥ 11700
美品 正絹 作家物落款 金駒刺繡 蝶 トールサイズ 訪問着 着物 A-940
¥ 9516
小紋着物フルセット 鈴乃屋 秋冬柄 お茶会 観劇会 お食事会 小紋着物４点セット
¥ 9742
訪問着フルセット 着物 正絹 金駒刺繍 落款 F4
¥ 10490
正絹西陣袋帯 草履バッグセット 日本製 ゴールド系 成人式 結婚式 パーティー
¥ 10920
【着物と帯 時流】K24419◆正絹 小紋◆作家物 美品
¥ 10842
【Stylish Edition】★★正絹モノトーン振袖7点フルセット★★
¥ 38727
ポリエステル着物
¥ 7254
専用C205正絹黒留袖比翼付五つ紋作家物落款金駒刺繍金箔未使用しつけ付極美品着物
¥ 7800
【未使用 しつけ糸付き】 正絹 色無地 袷 大人ピンク
¥ 10062
落札価格13533円
788 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！