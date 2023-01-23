『シャネル パテント デカココ トート 肩掛け A4可 ロゴ ダブルフェイス【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 13時 50分に出品され03月12日 13時 50分に終了予定です。即決価格は24,850円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆全商品鑑定済み☆

☆一点一点専用保湿・クリーニング☆



◆商品紹介◆

珍しいデザインと両面にデカココとCHANELのロゴが入った

パテントトートバッグ♪



A4サイズが入る使いやすいデザイン！

肩掛けも出来るので普段使いしやすいお洒落なバッグです♪



◆コンディション◆

表面に多少の擦れがございますが、全体的に綺麗なお品です！

・ファスナー 良好

・破れ 無し

・剥がれ 無し

・ほつれ 無し

・擦れ 小

・ニオイ 無し

・ベタつき 無し



◆商品詳細◆

・ブランド：CHANEL / シャネル

・商品名：デカココトート

・カラー：ブラック

・素材：パテントレザー

・サイズ ： 約 H24×W29×D9.5cm

・持ち手高さ： 約 18cm

・収納：内ポケット×2

・シリアル：580457

・購入元：古物商業者専門オークション

・付属品：なし



◆古物商許可証：631102100069◆

◆匿名で即日配送させていただきます◆



◆お願い◆

細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、「中古品」というお品になりますのでご理解いただけますと幸いです。

ご不明な点などはしっかりと返信させて頂きますので、何でもお聞きくださいませ



◆保管◆

・通気性の良い場所で1点ずつ大切に保管しています

・ペット、喫煙者は同居しておりません



◆返金保証◆

万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください



◆SHOP紹介

→ #DEARBRAND＿ハイブランドアイテム

2点以上同時購入頂くと【同梱割】で更にお値引きさせて頂きます！(^^♪



最後までご覧い頂きありがとうございました(^^）

T652 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネル

パテント

デカココ

トート

肩掛け

A4可

ロゴ

ダブルフェイス