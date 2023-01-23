『【新品】Maison Mihara Yasuhiro ブラック モッズコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 17時 14分に出品され03月03日 17時 14分に終了予定です。即決価格は62,500円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

今年、購入しましたが、着ることがなかった為出品します。



サイズ：44

カラー：ブラック

状態：未使用

価格：￥148,500(税込)



身幅 100センチ

肩幅 40センチ

着丈 130センチ

袖丈 60センチ



多少の誤差はご了承ください。



【ブランドの魅力】

Maison Mihara Yasuhiroは、独自のデザインと高品質な素材で知られるブランドです。特に、ストリートファッションに影響を受けたユニークなスタイルが特徴です。



【機能性】

このモッズコートは、フード付きで防寒性が高く、ボタンや多数のポケットが付いているため、実用性も兼ね備えています。カジュアルなスタイルにも合わせやすいデザインです。



【スタイル提案】

ブラックカラーは、どんなコーディネートにも合わせやすく、シーズンを問わず活躍します。特に、ストリートスタイルやカジュアルな日常着として最適です。



未使用ですが自宅での保管の為、ご理解いただける方でお願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: メゾンミハラヤスヒロ

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