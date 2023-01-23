『80s 90s ビンテージ ミッキー リバーシブル 中綿入ジャンパー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 17時 04分に出品され03月16日 17時 04分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈約66㎝ 袖丈約57㎝ 肩幅約54㎝ 平置き脇下胸囲約56㎝

中綿入

Micky Disney

数回使用

リバーシブルなので裏表お使い頂けます

サイズ表示はありません

タグの切り取りあります

見た目は綺麗なのですが経年による見落としのシミ、汚れ等あるかもしれません 経年物にご理解のある方のみご購入下さい

お手数ですがプロフィール必読、在庫確認をお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディズニーヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

90s

ビンテージ

ミッキー

リバーシブル

中綿入ジャンパー