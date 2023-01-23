『【希少】 BURBERRY バーバリー ガウンコート ノバチェック ベルト付き【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 02分に出品され03月08日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【希少】 BURBERRY バーバリー ガウンコート ノバチェック ベルト付き グリーン



【サイズM】

肩幅 ラグランのため測定不可

身幅 約53cm

着丈 125cm

袖丈 40cm (脇下)



※素人採寸なので多少の誤差がある場合がございます。



【カラー】

グリーン

緑



【購入先】

ブランド正規店、又はAACD日本流通自主管理協会、

ATF全国質やブランド品協会認定の古物市場など

※万が一偽物の場合は全額返金致します。



【状態】

目立った傷や汚れ等なく比較的に綺麗な状態です。

※写真を参考にしてください。



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#おはなのお洋服屋さん



管理番号:H202409300935027T 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【希少】

BURBERRY

バーバリー

ガウンコート

ノバチェック

ベルト付き