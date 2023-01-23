『CLARKS Wallabee / クラークス ワラビー Highカット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 43分に出品され03月22日 01時 43分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CLARKS Wallabee / クラークス ワラビー

highカット



サイズは25.5㎝ですが、大きめに作られており、

足のサイズ27㎝の投稿主がベストなサイズが

25.5㎝でした



2年前に購入し、数回履きました

比較的美品です



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: クラークス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ CLARKS

Wallabee

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クラークス

ワラビー Highカット