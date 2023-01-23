『アディダス YEEZY Boost350 V2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 13時 50分に出品され05月05日 13時 50分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YEEZYモデル名: Boost350 V2

ブランド: アディダス

モデル名: YEEZY

Size 28cm

メインカラー···ブラック

よろしくお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ アディダス

YEEZY

Boost350

V2