『NFL 90s vintage chargers ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 14時 22分に出品され04月25日 14時 22分に終了予定です。即決価格は10,046円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャージャーズのダウンジャケットをご覧いただきありがとうございます。

こちらはstarterなどから出ているものではなく、トリプルファットグースというNY発、1987創業の老舗ブランド のものです。創業以来アウトドアブランドとして高機能なダウンジャケットを世に送り出してきたことで有名です。



近年では海外アーティストの着用も増え、幅広い層に人気のブランドに成長してきました。



NYのヒップホップヘッズにとっては冬のマストアイテムとしてノースフェースと同様に昔から親しまれており、NAS の曲Doo Rag やEminemの Underground.のリリックにも登場する等、ヒップホップ界ではポピュラーな存在です。



最高級のグースダウンを使用し、高機能且つ軽量で保温性に優れており、着心地も抜群ですし、フードも取り出すことができます。



内面までchargersマークのこだわりが見られ、希少なデザインはもちろん、冬にもってこいの商品間違いなしです！



着丈約68cm

肩幅約64cm

袖丈約57cm





購入後のキャンセル、返品はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ NFL

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