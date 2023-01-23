『FE 24-105mm F4 G OSS SONY レンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 17時 57分に出品され04月27日 17時 57分に終了予定です。即決価格は46,000円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 焦点距離(ワイド側)...151〜200mm

焦点距離(ワイド側)...19〜70mm

焦点距離(テレ側)...101〜200mm

開放F値...4.1〜5.6

開放F値...2.9〜4

その他特徴...レンズフード付き

箱、保証書はありません レンズフードとキャップには小傷ありますが、本体は綺麗です 使用頻度は少なく防湿ケース保管です 2年ほど前7c購入時に購入しましたが、レンズが重く出番が少なく、今回カメラを7c2に買い替えたのきっかけに重いレンズは手放すことにしました。

ヨドバシカメラにてレンズにスレ、キズ、カビないことを確認してます 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: ソニー