『XL ファーコート ロング丈 黒 ブラック チェスターコート 毛皮 ヴィジュアル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 06時 24分に出品され03月18日 06時 24分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ☆ファーコート★



◎＜XLサイズ＞

★肩幅（50cm）・袖丈（64cm）・身幅（56cm）・着丈（100cm）・・・！

★自然に広げた状態での外寸です・・・！



◎フェイクファー×ロングコート・・・！

★膝下まで届く、ロング丈・・・！

★チェスター襟に、隠しフック釦・・・！

★前合わせに、釦やファスナーが無いので、より際立つ素材感・・・！

★脇ポケットを付けて、機能性アップ・・・！



◎フェイクファー・・・！

★毛先の長い、良質なフェイクファー・・・！

★フンワリとした、柔らかい肌触り・・・！

★肉厚な構造に総裏地付き・・・！

★もはや説明不要の強烈な存在感・・・！

★ゴージャス＆エレガント・・・！



◆定価=19800円（税別）の品・・・！

◆新品 未使用 美品 税込 送料無料・・・！



◆値下げ交渉は、ご遠慮下さい・・・！

◆たくさんの『いいね！』お待ちしております・・・！

◆是非、フォローもお願い致します・・・！



※他のサイズをご希望の際は、別途お問い合わせ下さいませ。



JONY5331 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ XL

ファーコート

ロング丈

黒

ブラック

チェスターコート

毛皮

ヴィジュアル