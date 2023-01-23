『MAXI COSI マキシコシ ペブル360 ベビーシート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 12分に出品され03月28日 19時 12分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マキシコシ ペブル360

色 エッセンシャルブルー

ベビーシートのみの販売

ベースメント、エアバギー取り付けのアダプターはありません。

ベビーシート自体は、シートベルト固定が可能です。



⚪︎説明書あり



⚪︎使用期間目安 ０ヶ月〜１５ヶ月ごろ

⚪︎身長 40〜83cm



持ち手がついているので、持ち運びも楽です。

また、着脱可能な新生児用シートもついているので生まれてすぐから使えます。



１１ヶ月ほど使用、サイズアウトのため出品します。

回転式だったため、ベビーシートの底には傷があります。

洗濯可能な部品は洗濯し、その他除菌シート等できれいに掃除して発送させていただきます。



※自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください

※大きい商品のため発送方法は未定とさせていただきます

※在庫は最後の１つです 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>外出・移動用品>>>チャイルドシート 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マキシコシ