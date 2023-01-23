『plageDREA BASAA 黒 ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 16時 27分に出品され04月19日 16時 27分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023.購入

2回しか使ってません。

夜に実物写真アップします。



27500定価



アシンメトリーな形が特徴的なミニバッグ。

2種類の持ち手は取り外し可能なのでスタイリングによって変化が付けれるデザイン。

金具がアクセントになり、取り入れるだけでこなれ感をプラスしてくれます。

※金具のカラーをゴールドに別注しています。



【DREA BASAA/ドリューバサー】

2013年に香港でブランドをスタートし、革新的なオリジナルデザインとイタリアのクラフツマンシップをモットーに、

あらゆる服をエレガント且つクラシックに引き立てる上質な素材とエレガントなデザインのバックを展開。



中古品のため神経質の方はお控えください。

【デザイン】



シンプルで洗練されたデザインのショルダーバッグ。黒色でどんなコーディネートにも合わせやすい。



【機能性】

肩掛け用のストラップが付いており、持ち運びが便利。日常使いに最適なサイズ感。



【ブランド】

DREA BASAAの製品で、高品質な素材を使用。



- 色: 黒

- スタイル: ショルダーバッグ

- ブランド名: DREA BASAA

- 素材: 合成皮革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラージュ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ plageDREA

BASAA

黒

ショルダーバッグ