『限定お値下げ中‼︎ セリーヌ CELINE ラゲージ ナノ 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 11時 33分に出品され03月09日 11時 33分に終了予定です。即決価格は66,462円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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あんしん鑑定済みの商品です＾＾



カラー・・・デューン



サイズ約20x20x10cm



付属品、目立つキズ汚れ等は画像を参考にしてください。



大黒屋で購入された商品です、付属品はございません。



値下げ不可、すり替え防止のため返品不可です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

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