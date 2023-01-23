『DANTON ダウンジャケット フード付き ブラウン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 48分に出品され03月21日 21時 48分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在220件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

DANTONは、フランスの高品質なアウターウェアブランドとして知られています。耐久性とスタイルを兼ね備えたデザインが特徴です。



【機能性】

フード付きのダウンジャケットは、寒い季節に最適です。保温性に優れ、快適な着心地を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら、洗練されたブラウンの色合いが、様々なコーディネートにマッチします。カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。



- ブランド: DANTON

- 色: ブラウン

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- ロゴ: DANTONロゴ

- タグ: Vêtements de Travail





数年前に新品で購入しました。

袖口のリブの裏側は毛羽立ちや毛玉がありますが、それ以外は目立つダメージもなくとても綺麗な状態だと思います＾＾

サイズは36で細身に見えますが、中に結構ボリュームのあるニットを着込んでも大丈夫でした。

とてもあたたかいです♪



どうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DANTON

ダウンジャケット

フード付き

ブラウン