『小紋着物フルセット 鈴乃屋 秋冬柄 お茶会 観劇会 お食事会 小紋着物４点セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 11分に出品され03月13日 23時 11分に終了予定です。即決価格は9,742円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 小紋の着物と袋帯と帯締めと帯揚げの4点セット。



小紋→正絹、袷。秋冬柄 鈴乃屋謹製 シルクロードを思わせるような幾何学模様の小紋の着物です。秋冬柄でブラウン系の配色が暖かみを感じさせる着物です。

身丈 157cm（身長152〜162cmの方へ）

裄丈 66cm

袖丈 49cm

袖幅 32.5cm

前幅 27cm

後幅 30.5cm





袋帯→正絹。六通柄。金地に室町、戦国時代の小袖模様を金糸刺繍で施された大変美しく、個性的袋帯です。とても美品で未使用に近い状態です。柔らかい芯で締めやすく、長さも十分にございますので様々な結び方ができます。31×432cm。



帯締め→正絹 新品未使用品 ブラウン系 手組み紐

帯揚げ→正絹。モスグリーン 絞り



お茶会、観劇会、食事会パーティーなど着回しできます。

他にも袋帯、着物単品、小紋、洋服等も出品しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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着物・浴衣 タグ 小紋着物フルセット 鈴乃屋 秋冬柄 お茶会 観劇会 お食事会 小紋着物４点セット