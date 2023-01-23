『小紋着物フルセット 鈴乃屋 秋冬柄 お茶会 観劇会 お食事会 小紋着物４点セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 11分に出品され03月13日 23時 11分に終了予定です。即決価格は9,742円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
D926 甲斐泰造 螺鈿作家 総刺繍 金駒刺繍 正絹 袋帯 着物 未使用極美品
¥ 10140
【2410正絹縮緬花唐草文様小紋】
¥ 13050
743 阪急お誂え 友禅 黒留袖 袋帯 帯揚げ 帯締め 末広 5点フルセット
¥ 14750
袋帯 フォーマル用 縁起帯
¥ 9750
袋帯 振袖に 茶道などにお勧め 幅31 長さ452.5（長尺）
¥ 9750
まる様専用
¥ 10725
mianmama25様p2805★着物淡雪 ★正絹 絽縮緬 墨流し染 付下げ
¥ 11350
色留袖 網代地紋 暈し染め 裄66 着物 正絹 一つ紋 袷 広衿 RK-2586
¥ 7644
sunflower様専用 新品 シンデレラ 仕立て上がり 着物 訪問着 4561
¥ 54600
華やかな古典柄♪ 正絹 小紋 広幅
¥ 10920
未使用リバーシブル袋帯
¥ 8424
付下げ 訪問着 オリジナル 友禅 金くくり 白 華文 唐花文様 未仕立て 仮絵羽
¥ 59708
浴衣 有松鳴海絞り メンズ着物 絞り 着物 074w d
¥ 18360
【90】送料込み 黒留袖 15点まとめて バラ売り不可着物着用可能〜汚れあり
¥ 8190
訪問着 袷の着物 京友禅暈し地
¥ 10530
訪問着フルセット 着物 正絹 茶屋辻 金彩加工 鶴 Ｃ1-2
¥ 10023
大輪の蘭♡名古屋帯
¥ 11750
浴衣 フリーサイズ 綿100%
¥ 10842
落札価格9742円
646 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！