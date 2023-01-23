『新品 ロンシャン ル プリアージュ クラブ トラベルバッグ ビルベリー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 42分に出品され03月24日 00時 42分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本体サイズ：

約 34.5-51×42.5-57×23 (H×W×D 単位cm)

折りたたみ時(ハンドルを除く)サイズ：

約 18.5×24×7 (H×W×D 単位cm)

ハンドル高さ：約8cm

ショルダーストラップ長さ：

約70-116cm (長さ調節可 取り外し可)

本体重量：約730g





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ご了承いただけましたらご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

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