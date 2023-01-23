『vintage coach ショルダーバッグ USA CITY BAG【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 13時 15分に出品され04月22日 13時 15分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚠︎注意書き（トラブル防止のため）

当店では、すべての商品が中古品またはビンテージ品となります。そのため、使用感や経年による変化がある場合がございます。ご購入前に、必ず商品説明や写真をよくご確認ください。



商品説明

* モデル名: CITY BAG



* カラー: ブラック



* 素材: グラブタンレザー



* 生産国: アメリカ製



* サイズ: 幅[27cm] × 高さ[20cm] × マチ[10cm]



* ショルダーの長さ: [110〜120cm] 調整可能



* ポケット数: 内ポケット[ 2]、外ポケット[ 1]



*商品状態:美品



*購入先: ブランドオークション・ブランドリユース店舗・大型リサイクルショップまたはECサイトにて購入した商品となります。



Product Description



* Model Name: CITY BAG



* Color: BLACK



* Material: Glove-tanned leather



* Country of Origin:USA



* Dimensions: Width [27cm] × Height [20cm] × Depth [10cm]



* Shoulder Strap Length: Adjustable up to [110〜120cm]



* Number of Pockets: Inner Pockets [2 ] / Outer Pockets [ 1]



* Condition: Excellent condition



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