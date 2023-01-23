『coach コーチ リュック シグネチャー【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 17時 38分に出品され03月15日 17時 38分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入致しました

大切に使用していたので表面に傷や汚れ等はありません

画像6.背中側のファスナーの内側が破れかけた為補正していますが見えにくい箇所ですので目立たないと思います



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カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

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