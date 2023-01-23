『【新品未使用】Google Pixel Buds Pro 2 Porcelain【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 12時 41分に出品され03月24日 12時 41分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質ワイヤレス体験】

Google Pixel Buds Pro 2は、クリアな音質と深い低音を実現し、音楽や通話をより楽しむことができます。



【快適なフィット感】

人間工学に基づいたデザインで、長時間の使用でも快適さを保ちます。



【スマート機能】

Googleアシスタントとの連携により、音声コントロールが可能で、手を使わずに操作できます。



- ブランド: Google

- モデル名: Pixel Buds Pro 2

- 色: Porcelain

- 価格: 36,000円

- 製造国: Vietnam



ご覧いただきありがとうございます。



その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グーグル