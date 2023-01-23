『杉本圭 メガネ KS-106 シルバー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 14時 53分に出品され04月02日 14時 53分に終了予定です。即決価格は16,848円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 杉本圭 スギモトケイ メガネ

KS-106 シルバー

定価:58,300円



数回着用しましたが、

目立った傷や汚れなどはなく、

綺麗な状態です。





KS-104・105と共通パーツを用いてボストン型のツーポイントタイプに仕上げました。

レンズ留め部には、長方形型の飾りネジを用い、表層のイメージをシンプルにシックに仕上げました。レンズ掴み部のカーブはKS-107と共通で、レンズの互換性があります。KS-106・107には、両方のレンズフォーマーが同封され、ボストン・スクエアそれぞれのシェイプに対応する事ができるようにしています。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>メガネ・老眼鏡 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スギモトケイ