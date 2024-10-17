『Nakamichi Elite TWS700ANC（ブルー）【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 17時 04分に出品され04月27日 17時 04分に終了予定です。即決価格は17,333円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024/10/17に到着後、1度だけ使用しました。

音とケースやイヤホンの質感はかなりよかったのですが、自分の耳に合わず、使い続けるのは無理だと判断したため出品します。

本体はもちろん、充電ケーブルやイヤーピースなど、付属品は揃っています。

こちらのイヤホンはクラウドファンディングにて購入したものであり、ワイヤレスイヤホンとしても、有線イヤホンとしても使用できます。



1度しか聴いていないため、エイジングをすれば変わると思いますが、高音の刺す感じはなく丁寧さを感じられます。低音は比較的弱いかな、といった印象です。

またノイズキャンセリングは低温はしっかり消してくれて、アンビエントモードでも自然に外音を拾ってくれました。



ほぼ新品同然かつまだ一般販売されていないため、いち早く試したい方はぜひご購入お願いいたします。



定価：¥46,800-



#Nakamichi #EliteTWS700ANC #ワイヤレスイヤホン

#有線イヤホン #Bluetoothイヤホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ナカミチ