『美品✨希少 ヒロフ チェスタ トートバッグ レザー Hロゴ型押 肩掛け ベージュ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 01時 10分に出品され03月11日 01時 10分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品の状態に関しましては、

掲載写真、説明文の通りですので

どうぞ安心してご検討下さい。



全て真贋鑑定済みの商品ですが、

万が一偽物だった場合は全額返金いたします。



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■購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



■管理番号：LS0370-65



■アイテム

HIROFU ヒロフ

チェスタ

トートバッグ ハンドバッグ

ショルダーバッグ

オールレザー 本革

デカロゴ ビッグロゴ

Hロゴ ロゴ型押し

肩がけ 肩掛け 腕掛け 手持ち 手提げ

編み込み イントレチャート

ベージュ



型番 2023391



■商品状態

やや使用感ありますが、目立った傷汚れ無く全体的にキレイです。



※レザー用クリームでケア済みです。



写真をよくご確認ください。



こちら中古でございます。神経質な方はご遠慮ください。





■状態ランク【 AA 】

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)





■付属品

保存袋



■サイズ

横30cm

縦29.5cm

マチ8.5cm

持ち手高さ17cm



※素人が平置きで採寸していますので、多少の誤差はご容赦下さい。





■注意事項

・商品は全て自宅保管品です。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にお問い合わせ下さい。



・素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合がございます。



・送料の都合により、箱などの付属品は

原則お付けしません。



・ご覧になるデバイスによって、色味、質感等に若干の違いがある場合があります。



・中古品であることをご理解の上、ご検討ください。



・ らくらくメルカリ便⇆ゆうゆうメルカリ便の変更があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒロフ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨希少 ヒロフ チェスタ トートバッグ レザー Hロゴ型押 肩掛け ベージュ