『Neiro 様専用ページ/ガーデンパーティーTPM用バッグインバッグ/インナーバ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 07時 52分に出品され03月22日 07時 52分に終了予定です。即決価格は24,444円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ガーデンパーティーTPM用】バッグインバッグ



ご依頼頂きありがとうございます^ ^



【【 オーダーに関しまして 】】

下記を必ずご一読頂きますようお願い致します☻





こちらのページにて、

生地、ポケット等のオーダー内容の確認☻

↓

製作を開始☻

↓

完成しましたら、完成品を写真にて

ご確認をして頂きます☻

↓

価格¥55,555をご依頼頂いた

お品の価格に変更致しますので

ご購入手続きをお願い致します^ ^

（※ご購入手続きは必ず完成後にお願い致します☻）



※参考写真にあります「ガーデンパーティー」本体は販売しておりません。



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◯ プライス ◯



【 外側は［無地カラー/線ありカラー］より選択 】



❃ TPMサイズ

内側/無地 ¥7,000-

内側/柄生地 ¥7,300-

内側/リバティ ¥8,000-



※グログランモアレに変更+¥500



❃ PMサイズ

内側/無地 ¥8,000-

内側/柄生地 ¥8,300-

内側/リバティ ¥9,000-



※グログランモアレに変更+¥800



［ノーマルポケット１つ込みの価格となります］



★ 大人気の【デザインポケット】追加料金無し ★



▷ポケット 追加

ノーマルポケット追加/プラス500円

ファスナーポケット追加/プラス800円〜



❃ リピーター様/おまとめ割引有り ❃



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エルメス

*ピコタンPM/MM

*エヴリンTPM/PM

*アリーヌミニ

*ガーデンパーティーTPM/PM

*ブリッドアブラックGM

*ドゥブル28/36

*カバセリエ31/46

*ウィドポッシュ

*ボリード

*インザループ

セリーヌ

*ラゲージ ナノ/マイクロ

*ベルトバッグ ナノ/マイクロ/ミニ

ザロウ

*パークトート

シャネル

*マトラッセ23

ロエベ

*かごバッグSサイズ巾着

*ハンモックミニ用巾着



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◯ オーダーから発送まで ◯



お客様からオーダーを頂いた際に、

おおよその完成までの日数をお伝え致します☻



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※１つ１つ丁寧にお作りしておりますがハンドメイドな為、少しのズレやヨレなど細かな事を気にされる方はご注文、ご購入を御遠慮下さいますようお願い致します^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Neiro

様専用ページ/ガーデンパーティーTPM用バッグインバッグ/インナーバ