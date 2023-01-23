『美品 M タトラス DIOMEDE ダウン ジャケット 黒 MTA16A4288【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月13日 00時 12分に出品され04月13日 00時 12分に終了予定です。即決価格は24,500円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 必ず購入前にプロフィール・商品説明・写真のご確認をお願いいたします。

マナーに欠ける方・アカウント評価の悪い方・中古品に理解の無い方は取引をお断りします。

サイズや着用感に関するご質問はお答えできません。説明文の実寸をご確認ください。

当然ながら大手買取店で基準内の商品ですので、安心してご検討ください。



類似商品はコチラ↓

#SOPHIAのメンズダウン



◎管理番号

S4I031-17160-24-919



◎アイテム

美品 M タトラス DIOMEDE ダウン ジャケット 黒 MTA16A4288 フード TATRAS ディオメデ 2 ブラック



◎状態

目立った傷や汚れは無く、 これからも長くお使いいただけます。

ブランドタグが切れがある為、はがれ補修をしております（写真９枚目）。

※「美品」はあくまでも中古としての基準で、当方の主観が入ることをご容赦ください。

※写真に載っている物が全てです（ファー等の欠品について、把握していない場合は未記載になりますのでご了承ください）。





◎サイズ

表示サイズ 2

相当サイズ M

※サイズ感や使用回数についてのご質問は承っておりません。下記の実寸を必ずご確認ください。



実寸(約cm)

肩幅 43、身幅 54、袖丈 64、着丈 66



※平置きで測っています。

※採寸方法や生地の伸縮具合によって数cmの誤差が生じる場合がございます。





◎カラー

ブラック

※撮影条件やお使いのモニターにより、現物と色味等が異なる場合があります。



◎素材

画像をご確認ください。



◎購入元

日本流通自主管理協会(AACD)加盟店の大手リユースショップ、ブランドリユース店、古物市場、質屋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

M

タトラス

DIOMEDE

ダウン

ジャケット

黒

MTA16A4288