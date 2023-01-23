『TOD‘S トッズ ショルダーバッグ トートバッグ ハンドバッグ 大容量 通勤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 19分に出品され03月15日 02時 19分に終了予定です。即決価格は17,862円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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状態：新品未使用



サイズ：長さ 24 cm x 高さ 18cm x 奥行き 12cm

ハンドル：高さ 11 cm



材質：レザー



付属品：斜め掛けベルト、保存袋、ボックス



注意事項：多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。

綺麗な状態ですが、自宅保管ですので、気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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