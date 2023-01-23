『DRY BONES ウエスタンジャケット オマケ付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 00時 42分に出品され03月08日 00時 42分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ドライボーンズのウエスタンジャケット・ブラックです。

サイズは38のMサイズとなります。

内側の赤いサテン地がクールです。



20年程前に購入しライブやイベントで着用していましたが、年代の割に綺麗かと思います。



オマケとしてドライボーンズのスクールマフラーをお付けします。

これからの季節には最適かと思います。



サイズ詳細は後ほど更新させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DRY

BONES

ウエスタンジャケット オマケ付き