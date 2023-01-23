『entire studios エンタイアスタジオ ダウンべスト ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 02時 20分に出品され03月19日 02時 20分に終了予定です。即決価格は19,380円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨シーズンのアイテムです。

SSENSE 限定モデルでこのサイズは完売していると思います！



ボリュームあって可愛いので他のダウンベストと差別化したい方、レイヤードを楽しみたい方はオススメです！



着用回数５回未満ですので、ほぼ汚れや傷なしです。



お気軽に質問等受け付けてますのでよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

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ダウンべスト ブラック