『【超美品】 AirPods Pro 第2世代 lightning未開封【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 16時 31分に出品され03月14日 16時 31分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|アップル
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¥ 11500
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¥ 12659
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¥ 12900
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中古 AirPodsPro2
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【新品未開封】Jabra elite 10 ブラック
¥ 9750
値引可【国内正規品】 BANG&OLUFSEN BEOPLAY EX イヤホン
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落札価格12999円
437 入札履歴
終了
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