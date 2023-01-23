『【超美品】 AirPods Pro 第2世代 lightning未開封【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 16時 31分に出品され03月14日 16時 31分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離の為出品致します

充電ケース無し

使用数回の超美品です

ノイズキャンセリング、音質等何も問題ありません



モデル名···AirPods Pro

世代/種類···(第2世代)

ケース/種類···Lightningコネクタ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル