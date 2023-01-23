『三味線 紅木 花梨 天然素材 弦楽器【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 16時 25分に出品され03月07日 16時 25分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>和楽器
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
三味線 細棹 三ツ折 花梨 丸打胴 合成皮 長唄
¥ 7800
スタンダード 人工革三線 沖縄 蛇 本体 セット 未使用
¥ 14000
琴 箏 13弦 すだれ彫 並甲 蒔絵 琴柱 爪 練習 初心者 お稽古
¥ 10100
三味線 本体 ケース付き
¥ 14250
津軽三味線 太棹 子持ち綾杉 破れあり 現状品
¥ 34281
民族楽器 ラワープ ウイグル民族楽器 蛇皮 現状品 ハードケース付属 希少
¥ 8876
Nardan 高級 ナルダン 大正琴 予備弦 ピック 手引き ハードケース
¥ 4400000
お琴 13弦 お箏 昭和レトロ 和楽器 弦楽器
¥ 13000
カンカラ三線
¥ 7800
超大きな！ 太鼓です！ 市場にはめったに出てきませんねっ！
¥ 560000
13絃用 琴袋(丸袋)オレンジ系 柄物 厚手
¥ 8814
三線工房ひかり 沖縄三線 蛇皮本革張りハードケース付き 中古整備品4
¥ 13500
13絃用 琴袋(丸袋) オレンジ系 柄物 厚手
¥ 8814
AD48 ワダ楽器 尺八 都山流 美品 歌口カバー 運指表 グリス 布袋
¥ 7800
弓 直心 カーボン 並寸
¥ 21930
小鼓 和楽器 鼓 皷 つづみ
¥ 16965
撥付き和太鼓、和太鼓大太鼓、盆太鼓、祭り太鼓、盆踊り、打面24cm、高さ34cm
¥ 13000
三味線 天然素材の高級バチ マンモス 牙 中古品
¥ 7800
落札価格11570円
969 入札履歴
終了
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