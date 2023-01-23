『定価10万超 極美品 HERNO ヘルノ 中綿入り 比翼ステンカラーコート 50【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 05時 37分に出品され03月09日 05時 37分に終了予定です。即決価格は16,450円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 定価10万超 極美品 HERNO ヘルノ 中綿入り 比翼ステンカラーコート サイズ50/XL相当 ライトグレー イタリア製 美シルエット 秋冬 A2814





【商品の説明】



商品名 :定価10万超 極美品 中綿入り 比翼ステンカラーコート ライトグレー イタリア製 美シルエット 秋冬 トゥモローランド別注 人気



ブランド:HERNO ヘルノ



サイズ：50/XL相当



肩幅:48.0cm 身幅:57.5cm



着丈:86.5cm 袖丈:63.0cm



素材:



コットン 35% ナイロン 35% ウール 30%



裏地

ポリエステル



中綿



ポリエステル 100%





【商品の状態】



使用状況 :10中7.5 極美品



特に目立つ汚れなどのない綺麗なお品でございます。トゥモローランド別注で即完売した人気のお品でございます。綺麗なシルエットでオススメでございます。



お探しだった方はぜひ。



注意事項 :



【その他】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価10万超

極美品

HERNO

ヘルノ

中綿入り

比翼ステンカラーコート

50