『beautiful peopleビトートバッグ ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 04時 05分に出品され04月25日 04時 05分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 後ろの写真は彼の大きさを示しているだけで、本物ではありません。



♪「流行るものでなく、ずっと残るものを選ぶ。」をコンセプトに、SNSで爆発的HITを記録している話題沸騰ブランド"beautiful people(ビューティフルピープル)"



販売価格 ￥29700



カラー:ホワイト



✩状態

新品未使用



幅44 ／ 高さ42.5 ／ 持ち手69 ／ 重量450g



A4サイズも入ります、ユニセックス商品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ビューティフルピープル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ beautiful

peopleビトートバッグ

ショルダーバッグ