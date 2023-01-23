『juemi ロングダウン ロングコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 40分に出品され03月31日 09時 40分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4枚目からのお写真にあるよう

首元に色移りのようなものがあります。

着てしまえばそこまで気にならないと思いますが

気にならない方、よろしくお願い致します。

裾にも多少汚れあります。



かなり暖かくて他の人と被らずレアかと思います！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジュエミ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ juemi

ロングダウン ロングコート